بدء الحجز لـ Oppo Reno3.. تعرف على السعر والمواصفات

كشفت علامة أوبو الصينية الرائدة الأسبوع الماضى عن سلسلة Oppo Reno3، واليوم أتاحت الحجز المسبق للهاتف من أجل الشراء.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يمكنك الحصول على Reno3 فى نسختين، الأولى سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت مقابل 490 دولاراً أمريكياً، أما الثانية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت مقابل 533 دولاراً.





أما إصدار Reno3 Pro، يمكنك الحصول عليه فى نسختين، الأولى سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت مقابل 575 دولاراً أمريكياً، أما الثانية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت مقابل 645 دولارًا.





يذكر أن الهاتفين Reno3 و Reno3 Pro يدعمان تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G، مع معالج من نوع Qualcomm's Snapdragon 765G.



