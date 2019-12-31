AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الترجي يفوز بنتيجة تاريخية في الدوري التونسي على شبيبة القيروان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:57 م
الترجي
الترجي
Advertisements
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي فوزا تاريخيا بسبعة أهداف مقابل هدف على ضيفه شبيبة القيروان في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للدوري التونسي.

ورغم فوزه العريض، إلا أن الترجي تأخر بالهدف الأول منذ الدقيقة الثالثة عندما سجل ياسين الصالحي لشبيبة القيروان، قبل أن يرد الترجي بعنف ويسجل 5 أهداف في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

فادي بن شوق سجل مرتين في الدقيقتين 20، و36، كما سجل محمد علي اليعقوبي، وعبد الرؤوف بن غيث، وحمدو الهوني في الدقائق 35، و40، و43.

ثم أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني عن طريق هيثم الجويني، وإيهاب المباركي في الدقيقتين 80، و90.

ليعود الترجي إلى درب الانتصارات بعد تعادله على ملعبه 0-0 أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 22 نقطة من 8 مباريات، ليحتل المركز الرابع في الدوري التونسي، فيما تجمّد رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز العاشر.

الفوز ليس الأكبر في تاريخ الترجي أو الدوري التونسي، وهي ليست السباعية الأولى في تاريخ الترجي، فقد سبق للترجي الفوز بنفس النتيجة على المستقبل الرياضي بقابس في سبتمبر 2017.

كما فاز الترجي 7-0 على حمام سوسة في يونيو 2012، وبنفس النتيجة على الترجي الرياضي الجرجيسي في نوفمبر 2009.

ومن المنتظر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر فبراير المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدحيل يخطف فوزا غاليا من الخور فى الدوري القطري.. فيديو

الوكرة يفوز على الأهلي بهدفين بالدوري القطري.. فيديو

الدوري الإيطالي .. ميلان يحقق فوزا صعبا 3-2 على بولونيا ويصعد إلى المركز الـ 10

كأس العالم للأندية.. حسن الهيدوس يقلص النتيجة بين الترجي والسد إلى 4-2

يفصله هدف عن إنجاز أسطورة الأهلي .. حمدي الهوني أول عربي يسجل هاتريك فى كأس العالم للأندية

سقوط أستون فيلا تريزيجيه بثلاثية أمام ساوثهامبتون.. اِعرف نتائج الدوري الانجليزي

ترشيحاتنا

غيابات بالجملة.. 6 مستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

وكيل كلوب: يورجن يرغب في الاستمرار مع ليفربول ومحمد صلاح فى خطة الفريق للمستقبل

فيديوجراف| هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء فى 2020

أكثر السيارات مبيعا في مصر خلال 2019

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

فوربس: أوروبا يمكنها منع تركيا من التدخل في ليبيا بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور