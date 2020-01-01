اتبعيها فورًا.. 5 نصائح هامة تساعد على تطور وتنمية ذكاء طفلك

تجتهد العديد من الأمهات فى محاولتها لتنمية ذكاء طفلها، والعمل على إظهار وتطوير جميع مميزات طفلها، ولذلك نقدم نصائح عامة تساعد على تطوير ذكاء الطفل وفقًا لموقع "parents".





التحدث مع الطفل باستمرار:

التحدث مع الطفل يبني له ويطور ذكاؤه اللفظي، فمع الحديث معه يكتسب اللغة التي يستطيع التحدث بها ويساعده ذلك أيضًا في تنمية ذكائه الاجتماعي.





اختبار ذاكرة الطفل:

حتى تتطور ذاكرة الطفل، قوموا بسؤاله بعد قراءة قصة أو مشاهدة فيلم على ما استفاده منها وتعرفوا إذا ما استطاع الطفل استرجاع الأحداث أم لا .





نمو الذاكرة الرياضية:

أثناء الحديث مع الطفل استخدموا الأرقام، فهذه الطريقة تساعد على تنمية وتطوير مهارات الطفل بطريقة سريعة.





القراءة:

قد تقرأ لطفلك باستمرار حتى ينمو خياله وذلك شئ جيد، ولكن بعد أن يستطيع الطفل القراءة يمكنك الجلوس معه في نفس الوقت الذي كنت تقرأ له فيه وجعله هو من يقرأ لك.





النوم:

يجب أن ينام الطفل من 8 إلي 9 ساعات يوميًا، وقلة ساعات النوم تتسبب في خسارة وعدم نضج ذكاء الطفل لذلك يجب الحرص ومتابعة ذلك.