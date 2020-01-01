AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اتبعيها فورًا.. 5 نصائح هامة تساعد على تطور وتنمية ذكاء طفلك

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:46 ص
طرق تنمية ذكاء طفلك
طرق تنمية ذكاء طفلك
Advertisements
نهى هجرس
تجتهد العديد من الأمهات فى محاولتها لتنمية ذكاء طفلها، والعمل على إظهار وتطوير جميع مميزات طفلها، ولذلك نقدم نصائح عامة تساعد على تطوير ذكاء الطفل وفقًا لموقع "parents".

التحدث مع الطفل باستمرار:
التحدث مع الطفل يبني له ويطور ذكاؤه اللفظي، فمع الحديث معه يكتسب اللغة التي يستطيع التحدث بها ويساعده ذلك أيضًا في تنمية ذكائه الاجتماعي.

اختبار ذاكرة الطفل:
حتى تتطور ذاكرة الطفل، قوموا بسؤاله بعد قراءة قصة أو مشاهدة فيلم على ما استفاده منها وتعرفوا إذا ما استطاع الطفل استرجاع الأحداث أم لا .

نمو الذاكرة الرياضية:
أثناء الحديث مع الطفل استخدموا الأرقام، فهذه الطريقة تساعد على تنمية وتطوير مهارات الطفل بطريقة سريعة.

القراءة:
قد تقرأ لطفلك باستمرار حتى ينمو خياله وذلك شئ جيد، ولكن بعد أن يستطيع الطفل القراءة يمكنك الجلوس معه في نفس الوقت الذي كنت تقرأ له فيه وجعله هو من يقرأ لك.

النوم:
يجب أن ينام الطفل من 8 إلي 9 ساعات يوميًا، وقلة ساعات النوم تتسبب في خسارة وعدم نضج ذكاء الطفل لذلك يجب الحرص ومتابعة ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للطفل.. 5 عادات اتبعيها للحفاظ على صحة طفلك

في يومهم العالمي.. طرق هامة لتحسين مهارات طفلك وتنميتها

أضرار صحية تسببها كثرة مشاهدة الأطفال للتلفزيون.. أبرزها التوحد اللا جيني

اتبعيها فورًا .. 5 عادات غير متوقعة تساعد طفلك فى التخلص من آلام المعدة

حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر وفضل الذكر بعده

نصائح للأمهات والطلاب قبل أداء الامتحانات في يناير

ترشيحاتنا

أرسلهم أردوغان.. أول اعتراف من مرتزقة تركيا في ليبيا.. فيديو

مدرس يضرب تلميذة فى الابتدائي بوحشية.. والسبب غريب | شاهد

وقع من طوله.. أحمد السقا يقتحم منزل متابع على إنستجرام فجرا سب أمه وزوجته.. فيديو

يمنع ذهابك للطبيب.. تعرف على فوائد تناول الموز على الريق يوميا

أخبار البرلمان| مفاجأة بشأن زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600 وتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى هذا الموعد

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور

رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور