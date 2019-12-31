شاهد.. نيرمين الفقى تهنئ جمهورها بـ 2020 على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة نرمين الفقى متابعيها بقرب قدوم العام الميلادي الجديد 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت نرمين الفقى صورة تتضمن: "سينتهى عام احببتكم فيه وسيبدأ عام احبكم فيه اكتر ، ربي لاتحرمنى من اناس احبهم ويحبوننى " .



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.



شاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية «ما يطلبه المستمعون»، من مسلسل «نصيبى وقسمتك 3».



حكاية “ما يطلبه المستمعون” ، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.