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توك شو

قبل ساعات من 2020.. أحمد موسى يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا "كل سنة وحضرتك بألف خير".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري".

وتابع "تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل".
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