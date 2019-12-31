الهارب من الأهلى.. كوليبالى يتألق فى آخر تدريبات النجم الساحلى لعام 2019 ..شاهد

نشر الإيفوارى سليمانى كوليبالي الهارب من النادى الأهلى المصرى فى 2017 صورا من مرانه مع النجم الساحلى معلقا عليها : "آخر تدريب فى 2019" فى الوقت الذى لم يدفع فيه الفريق التونسى القسط المستحق من الجدولة المتفق عليها لتسديد الغرامة المالية المفروضة على اللاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وهرب كوليبالي من الأهلي فى مايو 2017 دون علم النادى، ليقرر الأهلي تصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والحصول على حكم بتغريم كوليبالي لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادى النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفوارى قبل عدة أشهر.



ووقع النادي الأهلي مؤخرًا عقدًا ثلاثيًا مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب يتم تسديدها للأهلي.



يذكر أن النجم الساحلى يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على ناديا الهلال السوداني والأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.



واستهل النجم الساحلى مشواره فى دور المجموعات بالفوز على الأهلى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "رادس"، قبل أن يفوز خارج ملعبه في الجولة الثانية على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بثلاثية نظيفة.

