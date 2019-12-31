AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهارب من الأهلى.. كوليبالى يتألق فى آخر تدريبات النجم الساحلى لعام 2019 ..شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:34 م
الإيفوارى سليمانى
الإيفوارى سليمانى كوليبالي
Advertisements
محمد رشاد
نشر الإيفوارى سليمانى كوليبالي الهارب من النادى الأهلى المصرى فى 2017 صورا من مرانه مع النجم الساحلى معلقا عليها : "آخر تدريب فى 2019" فى الوقت الذى لم يدفع فيه الفريق التونسى القسط المستحق من الجدولة المتفق عليها لتسديد الغرامة المالية المفروضة على اللاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وهرب كوليبالي من الأهلي فى مايو 2017 دون علم النادى، ليقرر الأهلي تصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والحصول على حكم بتغريم كوليبالي لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادى النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفوارى قبل عدة أشهر.

ووقع النادي الأهلي مؤخرًا عقدًا ثلاثيًا مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب يتم تسديدها للأهلي.

يذكر أن النجم الساحلى يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على ناديا الهلال السوداني والأهلي، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

واستهل النجم الساحلى مشواره فى دور المجموعات بالفوز على الأهلى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "رادس"، قبل أن يفوز خارج ملعبه في الجولة الثانية على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بثلاثية نظيفة.
الهارب من الأهلى.. كوليبالى يتألق فى آخر تدريبات النجم الساحلى لعام 2019 ..شاهد
الهارب من الأهلى.. كوليبالى يتألق فى آخر تدريبات النجم الساحلى لعام 2019 ..شاهد
الهارب من الأهلى.. كوليبالى يتألق فى آخر تدريبات النجم الساحلى لعام 2019 ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.. كوليبالي يشارك للمرة الأولى مع النجم الساحلي

كوليبالي يكشف لـ جاريدو نقاط ضعف الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي بدوري الأبطال

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال.. النجم الساحلي يتقدم على بلاتينيوم 1 - 0 في الشوط الأول

بثلاثية نظيفة.. النجم التونسي يسحق بلاتينيوم ويتصدر مجموعة الأهلي

منافس الأهلي القادم.. تعرف على موعد وصول بلاتينيوم الزيمبابوي للقاهرة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من سلطنة عمان عن السلطان قابوس .. فيديو

بسبب التدخل .. حسام حسن يعاقب حارس الزمالك فنيا.. تفاصيل

ذبح طيار سوري منشق أمام عائلته في تركيا

لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند

Happy New Year.. التاريخ يصر على تقليب مواجع الزملكاوية

بعد التنمر على أبنائها.. انتقادات لملابس دعاء فاروق.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور