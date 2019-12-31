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توك شو

إيهاب توفيق يحكي عن أجمل شيء له فى 2019.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:51 م
الفنان إيهاب توفيق
الفنان إيهاب توفيق
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البهى عمرو
قال الفنان إيهاب توفيق، إن ذكرياته فى الأغانى القديمة جميلة، موضحًا أن الجميع كان يسمع الأغاني عن طريق الشرائط، والمواطنون كانوا لا يعلمون الفنانين.

وأضاف الفنان إيهاب توفيق، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن أجمل شيء فى عام 2019 هو حلول عام 2020.

وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أن هناك بعض الأشياء الجميلة والنقاط المضيئة فى 2019، هو أن أولاده جاءوا له من أمريكا.

وأشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أن أولاده كانوا فى أمريكا منذ 4 سنوات وأقاموا فى مصر لمدة شهر.

وخصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، حلقة اليوم للاحتفال برأس السنة.
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