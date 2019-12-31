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معتز بالله عبد الفتاح: ما يحدث في ليبيا حرب أهلية ولها امتدادات خارجية محدودة...فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:52 م
معتز بالله عبد الفتاح
معتز بالله عبد الفتاح
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إبراهيم القادري
قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،إن ما يحدث في ليبيا حتى الان هي حرب اهلية ولها امتدادات خارجية محدودة وهي عبارة عن مليشيات وفصائل دينية أو عرقية.

واضاف" معتز بالله عبد الفتاح"خلال لقائة في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناه" الحياه"أن فاعل الأمر الليبي هم الليبيين واذا قامت تركيا بالتدخل في ليبيا تتحول ليبيا الى سوريا وتقوم بالتحول من حرب أهلية إلى حرب دولية .

وأوضح" معتز بالله عبد الفتاح"أن العرب لم يستطيعوا الاتفاق الى الان في وجود مشروع عربي مثل العالم اجمع كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح أنه لن يصمت حتى يري ليبيا مثل سوريا .

وتابع" معتز بالله عبد الفتاح"أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحول رأس ماله الشخصي الى رأس مال وطني للدولة المصرية وراس مال قومي إلى الوطن العربي .

واستكمل" معتز بالله عبد الفتاح"أن الاحتفالات هناك فكر منها وهو صناعه الأمة حتى ترتقي بشعبها .
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