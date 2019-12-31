برشلونة يحاول مجددا خطف نجم دينامو زغرب الكرواتي

تقدم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعرض رسمي لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي.





ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم، الثلاثاء، فإن برشلونة يسعى لضم اولمو في فترة الانتقالات الصيفية لكن النادي الكاتالوني لم يستبعد إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في يناير.





واعتبر دينامو زغرب أن العرض الأولي لبرشلونة غير كاف، لكن عرض برشلونة يبدو أنه غير بعيد عن تقييم النادي الكرواتي للاعب.



