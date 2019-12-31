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رياضة

برشلونة يحاول مجددا خطف نجم دينامو زغرب الكرواتي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تقدم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعرض رسمي لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم، الثلاثاء، فإن برشلونة يسعى لضم اولمو في فترة الانتقالات الصيفية لكن النادي الكاتالوني لم يستبعد إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في يناير.

واعتبر دينامو زغرب أن العرض الأولي لبرشلونة غير كاف، لكن عرض برشلونة يبدو أنه غير بعيد عن تقييم النادي الكرواتي للاعب.

وتدرج أولمو في قطاعات الناشئين في برشلونة بين عامي 2007 و2014 حيث انضم لحامل لقب الدوري الإسباني قادما من اسبانيول في سن التاسعة.
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