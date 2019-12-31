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رياضة

بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:54 م
فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي بيراميدز
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حسن العمدة
واصل فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته القوية اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود باستاد المكس بالإسكندرية في الثانية والنصف ظهر الخميس في الدوري.

وغلب الطابع الحماسي على تدريب الفريق حيث يسعى جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم للمدير الفني الكرواتي أنتي تشاتيتش للتواجد ضمن قائمة المباراة الهامة.

ومن المنتظر أن يختتم الفريق تدريباته بالقاهرة يوم الأربعاء بعدها يسافر للمبيت بها حتى موعد اللقاء.
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
بيراميدز يواصل تدريباته القوية استعدادا للحدود .. صور
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