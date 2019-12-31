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محمود العسيلي: كنت خايف الناس تقول عليا يبتاع مجنونة يا قوطة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:21 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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عبد الخالق صلاح
قال المطرب محمود العسيلي، أن أغنية «مجنونة» كتبها ولحنها وهو طالب في الكلية، لافتا أنه عرض على المنتج الاغنية على سبيل الهزار ولكنه أصر على أن يغنيها في الألبوم.

وتابع العسيلي خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، والذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»،: «قولت الناس هتتريق عليها ويقولوا الواد بتاع مجنونة يا قوطة .. ولكن المنتج أصر عليها والحمد لله عجبت الناس».

وأشار العسيلي أنه مهتم بكل ما هو جديد من كلمات وألحان، ليواكب التطور الرهيب في الفن والتكنولوجيا.

ويشارك مدحت صالح والعسيلى ومصطفى حجاج في حلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، والذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي».
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