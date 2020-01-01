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وزير التعليم: مصر تشهد تطبيق أول خطة متكاملة لتطوير التعليم الأساسي.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة يكون في مصر خطة متكاملة مدروسة لتطوير التعليم الأساسي وهذا ما تم تطبيقه في 4 سنوات الأولي ومازال تطبيقه مستمرًا.

وأضاف "طارق شوقي" خلال لقائه على قناة "اكسترا نيوز"، أنه لأول مرة يكون هناك امتحان الكتروني موحد للتعليم الأساسي في مدارس مصر الحكومية على مستوى الجمهورية رغم الصعوبات التقنية في الامتحان والتقييم الإلكتروني لطلبة أولى وثانية ثانوى وفقًا لمعايير عالمية .

وأوضح "طارق شوقي "أن وزارة التربية والتعليم قامت بتحديد الفجوة بين النظام الحالي والنظام الدولي حتى نعلم ما قمنا في تحقيقه .

وتابع: أن لأول مرة في مصر يزيد عدد الجامعات على جهات التصنيف الدولية من 3 جامعات إلي 20 جامعة في التصنيف الدولي كما اننا لاول مره يكون لدينا قاعدة بيانات للدورات العلمية المحلية .

واستكمل "طارق شوقي" أن مصر وباكستان أكبر دولتين في الإنتاجية البحثية على مستوى العالم كما أن هناك رؤية لتعزيز التعليم الفني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص .
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