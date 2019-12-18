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تعليم

وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب بجامعة الفيوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:43 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى أجتماع لجنة قطاع علوم
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نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية برئاسة الدكتور جمال درويش رئيس اللجنة وحضور الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتورة نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم و عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية المختلفة وذلك لعقد اللجنة اجتماعها الشهري بالجامعة.

وصرحت الدكتورة نبيلة حسن أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات أهمها إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي والذي تم انعقاده يومي 8 , 9 من شهر سبتمبر 2019.

وتم أيضًا مناقشة متابعة آليات إقامة المسابقة الرابعة للأوليمبياد المعلوماتية والتي تنظمها هذا العام كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وآليات تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاختبارات الاليكترونية بالاضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية لمعادلات الشهادات التي تمنح من الجامعات الخاصة بما يتم منحه من الجامعات الحكومية .

وعلى هامش الزيارة تفقد أعضاء اللجنة أماكن التعليم والتعلم من معامل حاسب آلي وقاعات تدريسية وأيضا ًمعمل الحوسبة السحابية الذى يتم الاستفادة منه في العملية التدريسية والبحثية وربط ذلك بالمشروع البحثي الممول من STDF بالاشتراك مع جامعة ويست انجلند بانجلترا

والذي يتم من خلاله تمويل الكلية بشراء خوادم لإنشاء حوسبة سحابية وإنشاء موقع إليكتروني لخدمة المجتمع , كما تم زيارة وحدة الارشاد الأكاديمي بالكلية والتي تهدف إلى خدمة طلاب الكلية باللائحة الداخلية الجديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بما يضمن مصلحة الطلاب إلى جانب توجيه بعض مشاريع الطلاب لميكنة الوحدة سواء عن طريق تطبيق على الموبايل أو عن طريق الويب .
وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب بجامعة الفيوم
وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب بجامعة الفيوم
وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب بجامعة الفيوم
وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب بجامعة الفيوم
وزير التربية والتعليم الأسبق يشارك فى اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب بجامعة الفيوم
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