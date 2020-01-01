AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:54 ص
ناصر أبو لافي وسبايسي
"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" يشعلون راس السنة
Advertisements
محمد صبحي
شارك نجم ستار أكاديمي الأردني المطرب ناصر أبو لافي وفريق سبايسي ميكس في إحياء حفل رأس السنة الذي أقامه الخبير السياحي مصطفي اسماعيل بجوار مول "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة بحضور جماهيري ضخم تسبب في زحام شارع التسعين. 

أحيا أولى فقرات الحفل ناصر أبو لافي الذي قدم عددًا من أغانيه المميزة بموسيقي الراب منها "هتش ونتش"، "هقول فيكي أشعار"، "موه ".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.

كان ضمن الحضور اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية واللواء حسام نجيده مدير إدارة نوادي القوات المسلحة واللواء أركان حرب علاء مدبولي و اللواء جمال شاش والمهندس عادل النجار رئيس جهاز التجميع الخامس وكان في استقبالهم الخبير السياحي مصطفي إسماعيل. 

واختتم الحفل فريق "سبايسي ميكس" الي أشعل المزيد من آجواء الإثارة باغني "طبعا يا دلعوا" ،"3 مرات يوميا"، "حب طفولتى"، "متملكاك"، "ولاد لذينة"، "درس العربى"، "إشاعات"، "أخرجى منى"، "حرشح نفسي"،" كشكولي"، "عيشها عادى"، "3 مرات" و"الثانوية العامة".. بالإضافة الى ميدلي لاغاني التسعينيات التي نالت اعجاب الجميع .

والحفل من تنظيم الموزع الموسيقي حماده البيلي مؤسس فريق سبايسي ميكس واحد أعضاء الفريق .. وتميز بأجواء الإثارة والإبهار وبخاصة اجواء ال fire works الاضخم بالقاهرة الجديدة.
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة
Advertisements

ترشيحاتنا

ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: معنديش بلاك لست وجريشة حكما للزمالك في الدوري.. فيديو

أحمد السقا يكشف عن هوايته البعيدة عن مجال التمثيل.. فيديو

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

أحمد السقا أهلاوى ولا زملكاوى؟ .. زوجته تكشف ناديه المفضل

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور