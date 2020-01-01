ناصر أبو لافي وسبايسي ميكس يشعلون رأس السنة في لايت ووك بالقاهرة الجديدة

شارك نجم ستار أكاديمي الأردني المطرب ناصر أبو لافي وفريق سبايسي ميكس في إحياء حفل رأس السنة الذي أقامه الخبير السياحي مصطفي اسماعيل بجوار مول "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة بحضور جماهيري ضخم تسبب في زحام شارع التسعين.





أحيا أولى فقرات الحفل ناصر أبو لافي الذي قدم عددًا من أغانيه المميزة بموسيقي الراب منها "هتش ونتش"، "هقول فيكي أشعار"، "موه ".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.





كان ضمن الحضور اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية واللواء حسام نجيده مدير إدارة نوادي القوات المسلحة واللواء أركان حرب علاء مدبولي و اللواء جمال شاش والمهندس عادل النجار رئيس جهاز التجميع الخامس وكان في استقبالهم الخبير السياحي مصطفي إسماعيل.





واختتم الحفل فريق "سبايسي ميكس" الي أشعل المزيد من آجواء الإثارة باغني "طبعا يا دلعوا" ،"3 مرات يوميا"، "حب طفولتى"، "متملكاك"، "ولاد لذينة"، "درس العربى"، "إشاعات"، "أخرجى منى"، "حرشح نفسي"،" كشكولي"، "عيشها عادى"، "3 مرات" و"الثانوية العامة".. بالإضافة الى ميدلي لاغاني التسعينيات التي نالت اعجاب الجميع .



