مشكلة محتملة تمنع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن رغبته في ضم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لقائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.





ويبدأ أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل وستنتهي في أغسطس الذي يليه.





وقال "غريب" خلال لقاء عبر قناة "أون سبورت" إن محمد صلاح أول اختيار لنا في أولمبياد طوكيو، وهو صاحب القرار فيه".





وأضاف: "لأن صلاح عنده نظام، ولابد من موافقة ناديه على الانضمام، لأن موعد البطولة هو موعد بداية الدوري الإنجليزي".



