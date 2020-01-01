كادت تبتلعه.. نجاة شاب برازيلي من قبضة أفعى ضخمة | فيديو

نجا شاب برازيلي بأعجوبة، من أفعى أحكمت قبضتها عليه، ليكتب له القدر عمرًا جديدًا، ولكن بجروح وإصابات خطيرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مأساوي، ظهرت خلاله أفعى ضخمة جدًا تلتف حول جسد شاب وتسقطه أرضًا.



وكان الشاب يحاول الإفلات من الأفعى، وهو يصرخ كي ينقذه الأصدقاء، وبالفعل هرع إليه أصدقاؤه لإنقاذه في الوقت المناسب.



الأفعى كانت على وشك ابتلاع الشاب، بعد إنهاء حياته، ولكن الأصدقاء تمكنوا من إخراجه من بين عضلاتها.



