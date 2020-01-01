الليثي وشيبة وانستازيا.. ليلة الطرب الشعبي في احتفالية رأس السنة.. صور

تميزت ليلة رأس السنة التي اقيمت داخل أحد الفنادق الكبرى، بالطرب الشعبي للنجمين محمود الليثي وأحمد شيبة بحضور كامل العدد.





الحفل إنتاج محمود حنفي وتحت إشراف نورا حنفي وشارك في إحياء فقراته والراقصة انستازيا والمطربتين شروق ونعوم.





خطفت الفنانة هيفاء وهبى الأنظار إليها فى الحفل الغنائى الذى أقامته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة.





وظهرت هيفاء وهبى فى الحفل باللوك الجديد، المقرّر أن تظهر به فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والمرتقب عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



