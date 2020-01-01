AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
شهدت العديد من عواصم ومدن العالم، احتفالات ضخمة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، حيث ظهرت الألعاب النارية في الهواء بالإضافة إلى مظاهر الاحتفالات، في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات والاحتجاجات ببعض المدن حول العالم. 

في الإمارات، شهدت المرافق السياحية في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص، نشاطًا كبيرًا نتيجة تدفق مئات الآلاف من الزوار من الأسواق المحلية والخليجية والعالمية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية لحضور احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، في حين استحوذت الصحراء ومخيمات السفاري على حصة مهمة أيضًا من الزوار. 

واحتفل الملايين في الامارات بالعام الجديد، وذلك عبر الألعاب النارية، والاحتفال في الشوارع، حيث امتلأت غالبية فنادق البلاد عن آخرها. 

وفي الولايات المتحدة، تجمع أعداد ضخمة من المحتفلين في ميدان "تايم اسكوير"، حيث احتفلوا بالألعاب النارية ومظاهر الاحتفال والموسيقى بالعام الجديد، كما استغل البعض هذه الاحتفالات للتعبير عن بعض المواقف السياسية. 

وفي باريس، شهد شارع الشانزلزيه الشهير في باريس، تجمع الملايين للاحتفال بالعام الجديد، عبر الرقص مع الألعاب النارية والموسيقى في الشارع.
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

الألعاب النارية تنطلق من أعلى نقطة في برج القاهرة احتفالا بالعام الجديد

يا محظوظة يا منحوسة.. قصة ساموا أول دولة تدخل 2020 ويمكن لسكانها الاحتفال مرتين بالعام الجديد

العالم يراقب دبي.. احتفالات مبهرة تأسر الملايين بالعام الجديد 2020 | بث مباشر

شاهد| عرض مبهر لـ برج خليفة احتفالا بالعام الجديد

ترشيحاتنا

عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة

إسعاد يونس تستقبل 2020 بتقبيل ضيفها على الهواء.. فيديو

شاهد.. سعودي يطلق النار من رشاش آلي في السوق

محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية إلى خطيبته راندا رياض في ليلة رأس السنة

حتى لا تفوتك | كل الحفلات الغنائية في رأس السنة الميلادية.. صور

هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور