ليلة لم ينم فيها العالم.. احتفالات وألعاب نارية وموسيقى في رأس السنة.. صور

شهدت العديد من عواصم ومدن العالم، احتفالات ضخمة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، حيث ظهرت الألعاب النارية في الهواء بالإضافة إلى مظاهر الاحتفالات، في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات والاحتجاجات ببعض المدن حول العالم.





في الإمارات، شهدت المرافق السياحية في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص، نشاطًا كبيرًا نتيجة تدفق مئات الآلاف من الزوار من الأسواق المحلية والخليجية والعالمية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية لحضور احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، في حين استحوذت الصحراء ومخيمات السفاري على حصة مهمة أيضًا من الزوار.





واحتفل الملايين في الامارات بالعام الجديد، وذلك عبر الألعاب النارية، والاحتفال في الشوارع، حيث امتلأت غالبية فنادق البلاد عن آخرها.





وفي الولايات المتحدة، تجمع أعداد ضخمة من المحتفلين في ميدان "تايم اسكوير"، حيث احتفلوا بالألعاب النارية ومظاهر الاحتفال والموسيقى بالعام الجديد، كما استغل البعض هذه الاحتفالات للتعبير عن بعض المواقف السياسية.



