مجلس جامعة القاهرة يعلن قرارات مشددة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وعقوبات تصل إلى الفصل عند الغش والمساءلة الجنائية لمحاولة التسريب

رئيس جامعة القاهرة يشدد على:

قيام العمداء بمتابعة الامتحانات وتوفير أجواء هادئة للطلاب

*منع السفر وتطبيق جزاءات صارمة على المراقبين المتغيبين









استعرض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت منذ أيام بكليات الجامعة والتي يؤديها نحو 260 ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وتستمر حتى 24 يناير المقبل.





وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على منع السفر وتطبيق جزاءات صارمة على المراقبين المتغيبين،

وتوقيع عقوبات تصل إلى الفصل عند الغش والمساءلة الجنائية في حال محاولة التسريب. كما شدد على ضرورة قيام عمداء الكليات بمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في اعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة للطواريء لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرًا إلى تراجع حالات الغش بشكل ملحوظ.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم مراعاة اجازات أعياد الميلاد احترامًا للأخوة المسيحيين خلال وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا عدم منع أي طالب لم يسدد الرسوم الدراسية من دخول الامتحانات، على أن يتم السداد في الفصل الدراسي الثاني ودراسة الحالات التي لا تستطيع السداد وتقديم المساعدة لهم.





وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التى بدأت بالكليات تسير وفق نظام منضبط، ومن ذلك عدم استخدام أجهزة التليفون المحمول أو سماعة الأذن داخل اللجان بين الطلاب أو المراقبين، مؤكدًا أنه لم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الإمتحانات حتى الآن.



