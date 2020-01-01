AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون في جزر الكاريبي |شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:01 م
شروق ابراهيم
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون أثناء تواجدهما في جزر الكاريبي.

وكعادته ظهر ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ من العمر ٤٢ عاما وهو يخفي وجه بالقبعة.

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما اما هي 22 عامًا.

يشار إلى أن آخر أفلام ليوناردو دي كابريو في السينما الأمريكية once upon a time in hollywood.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبيبة ليوناردو دي كابريو تعلق مجددا على الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما

بالأسماء .. ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2020.. وفيلم Joker ينافس بقوة

ترشيحات جمعية سياتل لنقاد السينما لأفضل أعمال 2019

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون يمارسان التزحلق على الثلج ..صور

من بينها Game of Thrones .. أكثر 10 كلمات بحثا علي جوجل في 2019

مع حبيبته الإسرائيلية والأصغر بـ 34 عامًا.. آل باتشينو في أحدث ظهور.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز

اليوم.. مؤتمر صحفي لمرتضى منصور في الزمالك| تفاصيل

بسبب التدخل التركي في ليبيا .. رد عنيف من نجيب ساويرس على قيادي إخواني

تفاصيل مؤلمة.. مقتل آسيوية وابنتيها في إمارة عجمان

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن تثبيت عمال التشجير والعاملين فى الصناديق الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طرد سيدة معاقة من محل تجاري بسبب كلب.. تفاصيل

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد