ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون في جزر الكاريبي |شاهد

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون أثناء تواجدهما في جزر الكاريبي.



وكعادته ظهر ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ من العمر ٤٢ عاما وهو يخفي وجه بالقبعة.



ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما اما هي 22 عامًا.



يشار إلى أن آخر أفلام ليوناردو دي كابريو في السينما الأمريكية once upon a time in hollywood.