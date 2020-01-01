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توك شو

إحدى بطلات فينا حاجة حلوة تكشف كواليس عرض المسرحية .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:44 ص
خشبة المسرح
خشبة المسرح
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فرح علاء الخولي
قالت كريمة، إحدى ممثلات عرض "فينا حاجة حلوة"، إنها قامت بالتمثيل في المسرحية من خلال 4 شخصيات مختلفة كل شخصية تمثل في اسكتش منفصل عن التاني ويعرض مشكلة من الواقع ويقترح حلول لها لتكوين وجهة نظر للجمهور، ان دخولها للمسرح كان عن طريق الصدفة ولكن أصبح المقرب لها بشكل كبير.

تابعت كريمة، من خلال تقرير في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن التمثيل المسرحي يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا وصوتيا لتخريج الانفعالات المطلوبة من المشهد وتوصيلها للجمهور بشكل سهل، وكلما كانت التدريبات أكثر كلما كان توقع الجمل والكلمات المرتجلة أكثر وهذه من مميزات العروض المسرحية ان من الممكن كل يوم يعرض "إفيه" مختلف يصنع حالة من البهجة والكوميديا.

وأضافت كريمة، أن فتاة أجنبية جاءت للحياة في مصر وتعرضت لصدمة حضارية لاختلاف التفكير والطباع عن البيئة التي كانت تعيش فيها وهذا كان أحد الأدوار لها في المسرحية.

وأوضحت أن لها مشهدا تتحدث فيه شخصياته عن حال البنات عما يحتجنه من علاقاتهن الإنسانية والعاطفية وما يتطلبنه من شريكهن والوصول إلى نقاط مشتركة لفهم بعضهما.

وأشارت كريمة، إلى أن المشاهد يشعر بالمشهد كلما كان الممثل يصل إلى مكنونه في الداخل ويلمسه بكل تفاصيله سواء من خلال أنه عاشه في حياته الفعلية أو من خلال أنه مر به مع المقربين منه.
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