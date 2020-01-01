المركز الروسي للمصالحة: عودة 853 لاجئًا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 853 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى سوريا، بينهم 352 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ).



وأوضح المركز - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن من بين اللاجئين 501 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)، كما أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

