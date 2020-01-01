المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تكرّم العاهل السعودي تقديرا لجهوده الإنسانية

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قلادة "أبي بكر الصديق" من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفانًا بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم /الأربعاء/ الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري يرافقه عدد من أعضاء المنظمة.



وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للجميع، مقدرًا دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية.

