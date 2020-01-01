أحمد رأفت: الرئيس حريص على حضور ذوى القدرات الخاصة كافة المؤتمرات.. فيديو

قال أحمد رأفت، أحد الشباب المشارك فى فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات الخاصة.





وأكد أحمد رأفت، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا دعائم رئيسية فى كافة المجالات ، ويشعرون بحالة رضا كبيرة من كافة سبل الرعاية والاهتمام الذين يتلقونها، لافتأ إلى أن الرئيس السيسى يولى رعاية واهتمامأ بهم خاصة حرصه على حضورهم كافة المؤتمرات.





وأوضح أحمد رأفت، أن ذوى الاحتياجات أيضأ كان لهم دورأ رئيسيأ بتمثيلهم فى كتابة الدستور المصرى، لافتأ إلى أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة يحمي هذه الفئة ويعطيهم كافة حقوقهم.





ولفت أحمد رأفت، إلى أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة منح هذه الفئة حقوق متعددة سواء فى مجالات التعليم، وممارسة العمل السياسى، وتمكينهم بالعمل فى كافة المجالات.



