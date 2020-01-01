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محافظات

ميناء سفاجا يستقبل 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 460 شاحنة بضائع و26 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينةDagam وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا. 

والسفينتان أمانة ونما اكسبريس وعلى متنهم 98 شاحنة بينما تغادر السفينتان عزيز اكسبريس وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 140 شاحنة و1 سيارة. 

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 32 شاحنة و15 سيارة وغادرت السفينة سينا بريدج وعلى متنها 114 شاحنة و2 سيارة .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و4 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 53 شاحنة و4 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى .

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