وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لنشر كرة اليد في المدارس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بهدف نشر لعبة كرة اليد في المدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس، واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات.



قام بتوقيع البروتوكول المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الدكتورة ايمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.



وبموجب البروتوكول، سينطلق المشروع في مختلف محافظات الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالتنفيذ في 4 إلى 6 محافظات كمرحلة أولي لجميع الأعمار السنية لطلبة المدارس، وسيتم إقامة مراكز تدريب من اجل تدريب الطلبة بأجر رمزى مع الاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصرى لليد وسيتم اعفاء مراكز التدريب المشاركة بإسم الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية المدرسية من رسوم الاشتراك فى مسابقات الاتحاد المصري لليد والذي بدوره سيقوم بتوفير الأدوات اللازمة للتدريب بالمراكز .



كما سيتم عمل دراسات للمدرسين لتأهيلهم للعمل كحكام واخرين كمدربين معتمدين بالاتحاد المصرى لليد بالاضافة الى عمل دورات صقل للمعلمين تحت اشراف الاتحاد الدولي.



الى جانب ذلك يتم تزويد المشاركين بالبرامج التدريبية بالأدوات اللازمة، الكتب، الوثائق، الاسطوانات المدمجة وشهادة اجتياز البرامج ، كما سيتم إرسال تقرير كتابي بخطوات تطبيق المشروع كل شهرين للاتحاد الدولى ، وسيقام مهرجان كل 3 شهور لاختيار أفضل الطلاب.