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مرأة

تحسين القدرة على الإبصار.. 8 فوائد لتناول العسل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد العسل من الاطعمة المفيدة للجسم لاحتوائه على بعض الفيتامينات ، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية، فوائد تناول العسل الصحية وهى:

1-يساعد على تحسين القدرة على الأبصار لاحتوائه (فيتامين ب 2)

2-يعالج الالتهابات والأمراض الجلدية ويمنع حدوثها لاحقًا (فيتامين ب 3)

3-يعمل على مقاومة الميكروبات العنقودية والسبحية ويعيق الإصابة بالاكزميا والقوباء والصدفية والدمامل لاحتوائه على (فيتامين هـ)

4-مفيد جدا للالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي

5- العسل علاج ناجح للأمراض العصبية

6-علاج لبشرة النساء حيث يعمل على تنعيمها

7-علاج أمراض الصدر مثل الربو

8-علاج البلغم للعدوى
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