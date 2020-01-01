تحسين القدرة على الإبصار.. 8 فوائد لتناول العسل

يعد العسل من الاطعمة المفيدة للجسم لاحتوائه على بعض الفيتامينات ، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية، فوائد تناول العسل الصحية وهى:
1-يساعد على تحسين القدرة على الأبصار لاحتوائه (فيتامين ب 2)
2-يعالج الالتهابات والأمراض الجلدية ويمنع حدوثها لاحقًا (فيتامين ب 3)
3-يعمل على مقاومة الميكروبات العنقودية والسبحية ويعيق الإصابة بالاكزميا والقوباء والصدفية والدمامل لاحتوائه على (فيتامين هـ)
4-مفيد جدا للالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي
5- العسل علاج ناجح للأمراض العصبية
6-علاج لبشرة النساء حيث يعمل على تنعيمها
7-علاج أمراض الصدر مثل الربو
8-علاج البلغم للعدوى
1-يساعد على تحسين القدرة على الأبصار لاحتوائه (فيتامين ب 2)
2-يعالج الالتهابات والأمراض الجلدية ويمنع حدوثها لاحقًا (فيتامين ب 3)
3-يعمل على مقاومة الميكروبات العنقودية والسبحية ويعيق الإصابة بالاكزميا والقوباء والصدفية والدمامل لاحتوائه على (فيتامين هـ)
4-مفيد جدا للالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي
5- العسل علاج ناجح للأمراض العصبية
6-علاج لبشرة النساء حيث يعمل على تنعيمها
7-علاج أمراض الصدر مثل الربو
8-علاج البلغم للعدوى