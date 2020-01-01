خلال أيام .. الكهرباء تبدأ تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ستبدأ خلال أيام، تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم باعادة فتح التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى بدلا من غرامات ومحاضر سرقة التيار تحت مسمى "الممارسة".



وتابع المصدر فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن إجراءات التقدم بطلب تركيب العدادات لن تختلف عن السابق، وسيكون هناك أولوية للمتقدمين من المرة السابقة الذين لم يستكملوا إجراءاتهم.



وكشف المصدر عن نجاح مساعى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى موافقة الحكومة على اعادت فتح الباب، لافتا إلى وجود مراسلات عدة بين الدكتور محمد شاكر لمجلس الوزراء مطالبا بالموافقة على إعادة تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة بعد إنتهاء فترة تركيبها منذ عام تقريبا، لضمان حصول الوزارة على مستحقاتها نتيجة استخدام التيار.



وكانت الوزارة قد نجحت فى تركيب مليونى و400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة، وقام حوالى مليون و900 ألف بسداد قيمة المقايسات الخاصة بهم.



وعن شروط تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقات الوزارة ، هى ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملكا للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.



ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

ووضع شرط جديد آخر اشترطه مجلس الوزراء وهو إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.



يذكر ان مجلس الوزراء قد سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلى للتيار بدلا من الممارسة التى تم إلغاؤها.



وتم وقف هذا القرار فى يونيو من العام الماضى 2018، ولكن حرصا من وزارة الكهرباء على صالح المواطنين، مدت مهلة التركيب لمن تقدم بطلب تركيب العداد قبل انتهاء المدة المقررة ولم يستكمل أوراقه أو دفع المقايسات، واستمرت المهلة حتى يونيو من العام الجارى 2019>



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قررت وقف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، تنفيذا لقرار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى حدد الموعد النهائي لتسديد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، 30 يونيو الجاري، لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو من العام الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.



واليوم وافق مجلس الوزراء على إعادة تركيب العدادات الكودية المؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك>