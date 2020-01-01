بعد تعيينه مديرا للكرة| أحمد عيد مدربا مؤقتا لنادي النجوم

قرر مجلس ادارة نادي النجوم تعيين أحمد عيد عبدالملك، في منصب مدير الكرة، بجانب تعيينه مديرا فنيا مؤقتا خلفا لـ سعد فاروق الذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام فريق بتروجت الجولة الماضية من دوري القسم الثاني.



وجاء تعيين أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، بعد استقالته من تدريب فريق جولدي بدوري القسم الثالث واحتل معهم المركز الثاني في مجموعة الجيزة.



وتولى أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني السابق لجولدي منصب مدير الكرة بنادي النجوم، بالإضافة إلى توليه منصب المدرب العام.



وعقد أحمد عيد عبدالملك، جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم خلال الساعات القليلة الماضية للاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسؤولية.



وفي الوقت ذاته، انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ عبد الملك ونجاح مهمتهما مع النجوم ابتداء من الغد.