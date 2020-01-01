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توك شو

أحمد موسى: أكثر من نصف بطولات الأهلي القارية في عهد حسن حمدي.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:20 م
أحمد موسي و حسن حمدي
أحمد موسي و حسن حمدي
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم هى الأولى له فى عام ٢٠٢٠، موضحًا أن ضيفه اليوم هو الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، لقاءاته التلفزيونية نادرة.

وأشار إلى أن، الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تصريحاته قليلة منذ أن كان رئيسا للنادى الاهلى.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن النادى الأهلى حصل على 19 بطولة قارية، منها 10 في ظل تواجد حسن حمدي بالنادي الأهلى.

وأوضح موسى، أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تاريخ من البطولات و الألقاب و المبادئ، التى تمت فى النادى الاهلى.

وأكد أن الكابتن حسن حمدي كان على علاقة قوية بالمايسترو صالح سليم.
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