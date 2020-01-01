في غياب حجازي.. التعادل يحسم قمة وست بروميتش وليدز في شامبيونشيب

انتهت مباراة وست بروميتش ألبيون ومنافسه ليدز يونايتد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق .





الدولي المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش غاب عن المشاركة الأساسية مع فريقه بعدما خاض المباراتين الأخيرتين أمام برنسيلي وميدلسبروه.





المدافع سيمي اجاي تكفل بهدفي المباراة، إذ تقدم لصالح وست بروميتش بهدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء ، قبل ان يسجل فى الشوط الثاني بالدقيقة 52 هدفا بالخطأ في مرماه ليتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.



