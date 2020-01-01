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رياضة

في غياب حجازي.. التعادل يحسم قمة وست بروميتش وليدز في شامبيونشيب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:56 م
وست بروميتش وليدز
وست بروميتش وليدز
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محمد رشاد
انتهت مباراة وست بروميتش ألبيون ومنافسه ليدز يونايتد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق .

الدولي المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش غاب عن المشاركة الأساسية مع فريقه بعدما خاض المباراتين الأخيرتين أمام برنسيلي وميدلسبروه.

المدافع سيمي اجاي تكفل بهدفي المباراة، إذ تقدم لصالح وست بروميتش بهدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء ، قبل ان يسجل فى الشوط الثاني بالدقيقة 52 هدفا بالخطأ في مرماه ليتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وبتعادل الفريقين ظل صراع الصدارة كما هو، ليدز يونايتد يتفوق على وست بروميتش بفارق الأهداف فقط بعدما تساوى الفريقين برصيد 52 نقطة في الصدارة الدوري الانجليزي الممتاز للدرجة الاولى شامبيونشيب.
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