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محافظات

ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:02 م
ضبط طن أدوية بيطرية
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة
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جمالات الدمنهوري
تمكّنت الأجهزة التنفيذية المختصة فى مديريتى الطب البيطري والتموين بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين من ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة وجهاز سونار فى ٦معارض لبيع الأدوية بأبو المطامير. 

وكانت إدارة الطب البيطري بمركز أبو المطامير بقيادة الدكتور هادى الجندى قد نفذت حملة مكبرة للرقابة على محلات ومعارض بيع الأدوية البيطرية تحت إشراف الدكتور حسنى عباسى مدير عام مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وبتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حفاظًا على الثروة الحيوانية ولردع المخالفين تأكيدًا على هيبة القانون. 

أسفرت الحملة عن ضبط طن أدوية بيطرية غير صالحة فى 6 معارض لبيع الأدوية البيطرية بها أدوية بيطرية فاسدة وجهاز سونار يستخدم لتشخيص الحمل مما يُعد انتحالاً لصفة الطبيب البيطرى.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة
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