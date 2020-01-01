ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة في 6 معارض مخالفة بالبحيرة

تمكّنت الأجهزة التنفيذية المختصة فى مديريتى الطب البيطري والتموين بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين من ضبط طن أدوية بيطرية فاسدة وجهاز سونار فى ٦معارض لبيع الأدوية بأبو المطامير.





وكانت إدارة الطب البيطري بمركز أبو المطامير بقيادة الدكتور هادى الجندى قد نفذت حملة مكبرة للرقابة على محلات ومعارض بيع الأدوية البيطرية تحت إشراف الدكتور حسنى عباسى مدير عام مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وبتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حفاظًا على الثروة الحيوانية ولردع المخالفين تأكيدًا على هيبة القانون.





أسفرت الحملة عن ضبط طن أدوية بيطرية غير صالحة فى 6 معارض لبيع الأدوية البيطرية بها أدوية بيطرية فاسدة وجهاز سونار يستخدم لتشخيص الحمل مما يُعد انتحالاً لصفة الطبيب البيطرى.



