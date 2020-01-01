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توك شو

تعرف على رد فعل حسن حمدي بعد وصول الأهلي لـ كأس العالم للأندية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:19 م
حسن حمدي
حسن حمدي
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البهى عمرو
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه ترأس بعثة الأهلى فى المباراة النهائية أمام الصفاقسى التونسي.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأهلى كان متعادل فى القاهرة 1-1 والأهلى كان مطالب فى الفوز فى المباراة التى أقيمت فى تونس.

وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن، الأهلى احرز الهدف فى الدقيقة 90، مؤكدًا أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى قام وجري.

وأكد الكابتن حسن حمدي، أنه لم يتحرك من مكانه بعد أحرز الأهلي الهدف فى الصفاقسي، موضحًا أن الأهلي فريق كبير. 

وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أن حقق 27 بطولة للأهلى محلية وقارية خلال 10 سنوات فى فترة رئاسته للأهلي.
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