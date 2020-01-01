شركة الجيزة للمياه توثق أول واقعة سرقة غطاء في 2020 بالعمرانية

في واقعة هي الاولي من نوعها في بداية عام2020 وثقت شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي اول واقعة سرقة لغطاء احدي البلوعات الحديدية بشارع المصطفي متفرع من شارع الثلاثيني بالعمرانية.



وأشادت شركه الجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي بتعاون المواطنين معها فى مواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات والتي تضر بالصالح العام وسلامه المواطنين.



وتعد هذه الواقعة الأولى في عام 2020 وتم تركيب غطاء بديل وتناشد الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي بالوعة بدون غطاء على125 من تليفون ارضي على مدار الساعة .



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