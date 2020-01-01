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بين الناس

شركة الجيزة للمياه توثق أول واقعة سرقة غطاء في 2020 بالعمرانية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:18 م
الصرف الصحي
الصرف الصحي
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مصطفى كرم
في واقعة هي الاولي من نوعها في بداية عام2020 وثقت شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي اول واقعة سرقة لغطاء احدي البلوعات الحديدية بشارع المصطفي متفرع من شارع الثلاثيني بالعمرانية.

وأشادت شركه الجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي بتعاون المواطنين معها فى مواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات والتي تضر بالصالح العام وسلامه المواطنين. 

وتعد هذه الواقعة الأولى في عام 2020 وتم تركيب غطاء بديل وتناشد الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي بالوعة بدون غطاء على125 من تليفون ارضي على مدار الساعة .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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