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رياضة

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 06:32 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
حرص رينيه فايلر، المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مصافحة والإشادة بـ محمد هاني عقب إجراء التبديل الأول للفريق ونزول وليد سليمان نجم النادي خلال الشوط الثاني للمباراة.

وقامت جماهير الاهلي بـ الهتاف لـ محمد هاني أثناء خروجه أرض الملعب.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تبديلين في وقت واحد، بخروج محمد هاني وأحمد الشيخ، ونزول وليد سليمان وجيرالدو.

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، يعتبر ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما يتراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.


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