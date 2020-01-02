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بعد تحطم طائرته.. رئيس الأركان التايواني فى عداد المفقودين.. شاهد

الخميس 02/يناير/2020 - 08:29 ص
تحطم طائرة
تحطم طائرة
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن إعلان رئيس الأركان التايواني في عداد المفقودين بعد تحطم مروحيته قرب تايبيه.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية فى بيان لها ، أنّ مروحية عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش و12 شخصًا آخر تحطّمت في منطقة جبلية .

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أنّ فرق الإنقاذ عثرت على 10 ناجين من الحادث وتواصل البحث عن الجنرال شين يي مينج والشخصين الآخرين اللذين كانا معه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طائرة الهليكوبتر وهي من طراز "يو أتش-60 أم" كانت تقلّ 13 شخصًا من بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينج حين تحطّمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمّة روتينية.

وأوضح البيان أنّ الجنرال كان متّجهًا لتفقّد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية. وأضاف أنّ فرق الإنقاذ عثرت على عشرة ناجين من الحادث وتواصل البحث عن شين البالغ من العمر 62 عامًا والشخصين الآخرين اللذين ما زالا مفقودين معه.

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