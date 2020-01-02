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محافظات

اليوم.. وزير الاتصالات يزور سوهاج لتفقد وافتتاح مشروعات

الخميس 02/يناير/2020 - 08:50 ص
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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خالد رياض
تستقبل محافظة سوهاج اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زيارة تستمر لمدة يوم واحد يتفقد ويفتتح خلالها عددا من المشروعات في المحافظة.

ومن المقرر ان يكون في استقبال وزير الاتصالات بمطار سوهاج الدولي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يبدأ الوزير جولته بتفقد منشآت جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل ، ثم زيارة كلية الحاسبات والمعلومات وعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وينهي الوزير جولته بالجامعة بتفقد معهد تكنولوجيا المعلومات.

ثم يزور الوزير، مدرسة الأمل للصم بالحويتي، ثم يتوجه لديوان محافظة سوهاج لتوقيع برتوكول التحول الرقمي بين الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة سوهاج.

ويفتتح الوزير مركزي الخدمات البريدية بشارع التحرير بالزهراء وشارع البحر، ثم يتفقد الوزير سنترال سوهاج بميدان الشبان المسلمين.
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