محلل اقتصادي: تركيا تطمع فى الاستحواذ على 50 مليار برميل نفط فى ليبيا..فيديو

قال محمد نجم ، محلل وباحث اقتصادي ، إن الإمكانيات الاقتصادية والموارد الطبيعية فى ليبيا ضخمة جدا ، لافتا الى ان من الطبيعى جدا ان يكون هناك أسباب منطقية و أطماع تركيا داخل ليبيا .



وأضاف محمد نجم ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " ، أن أردوغان يصنع عناصر موالية له فى طرابلس والغرب الليبى .



وأشار المحلل وباحث اقتصادي ، إلى ان ليبيا مخزونها من النفط مقداره 50 مليار برميل ولا يوجد احد من الدول المجاورة يمتلك ذلك الرقم الضخم ، مضيفا ان الجائر تحتوى على 12 مليار برميل نفط في منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط .



وأوضح المحلل وباحث اقتصادي ، أنه لا يوجد دولة تمتلك هذا القدر من الاحتياطات النفطية بعكس تركيا بها صفر موارد من النفط ، مؤكدا ان تركيا لا يوجد بها احتياطيات من الغاز الطبيعي أو النفط ، وتعتمد على استيراد كل احتياجتها من الخارج اما من روسيا والخليج العربى .



وتابع المحلل وباحث اقتصادي ، أن تركيا لديها مطامع ، لامتلاكها نقص فادح جدا من الموارد الطبيعية ،وبالتالي ان هناك دولة هي الأغنى في شمال افريقيا ، ونفس الوقت بها الموارد التى تعانى منها دولتهم .



وأكد المحلل وباحث اقتصادي ، ان ليبيا أصبحت دولة هشة ومميزة ، بإضافة الى وجود حكومه الغرب طرابلس الموالية لهم وتعمل على دعم ومساهمة بعض العناصر لتركيا ،وهذا الأمر يغفل وجود قوة وعلى رأسها مصر لم تسمح بهذا التدخل .



وتابع : " ان مصر حدودها مع ليبيا تصل لـ 00 2 كيلو فى منطقة الاتجاه الغربى ، وبالتالي فمصر لها حق شرعي ومصلحة أساسية لتأمين مجالها الحيوي سواء من تركيا وغيرها ، مؤكدا ان تركيا تقف وحيدة ماعدا قطر تساندها لأطماع هما الخاصة داخل ليبيا ، منوها إلى ان العام كله يتخذ اتجاه رفض تجاه التدخل الأجنبى فى ليبيا .