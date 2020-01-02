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محلل اقتصادي: تركيا تطمع فى الاستحواذ على 50 مليار برميل نفط فى ليبيا..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:16 ص
محمد نجم ، محلل وباحث
محمد نجم ، محلل وباحث اقتصادي
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ريهام فيكتور
قال محمد نجم ، محلل وباحث اقتصادي ، إن الإمكانيات الاقتصادية والموارد الطبيعية فى ليبيا ضخمة جدا ، لافتا الى ان من الطبيعى جدا ان يكون هناك أسباب منطقية و أطماع تركيا داخل ليبيا .

وأضاف محمد نجم ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " ، أن أردوغان يصنع عناصر موالية له فى طرابلس والغرب الليبى .

وأشار المحلل وباحث اقتصادي ، إلى ان ليبيا مخزونها من النفط مقداره 50 مليار برميل ولا يوجد احد من الدول المجاورة يمتلك ذلك الرقم الضخم ، مضيفا ان الجائر تحتوى على 12 مليار برميل نفط في منطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط .

وأوضح المحلل وباحث اقتصادي ، أنه لا يوجد دولة تمتلك هذا القدر من الاحتياطات النفطية بعكس تركيا بها صفر موارد من النفط ، مؤكدا ان تركيا لا يوجد بها احتياطيات من الغاز الطبيعي أو النفط ، وتعتمد على استيراد كل احتياجتها من الخارج اما من روسيا والخليج العربى .

وتابع المحلل وباحث اقتصادي ، أن تركيا لديها مطامع ، لامتلاكها نقص فادح جدا من الموارد الطبيعية ،وبالتالي ان هناك دولة هي الأغنى في شمال افريقيا ، ونفس الوقت بها الموارد التى تعانى منها دولتهم .

وأكد المحلل وباحث اقتصادي ، ان ليبيا أصبحت دولة هشة ومميزة ، بإضافة الى وجود حكومه الغرب طرابلس الموالية لهم وتعمل على دعم ومساهمة بعض العناصر لتركيا ،وهذا الأمر يغفل وجود قوة وعلى رأسها مصر لم تسمح بهذا التدخل .

وتابع : " ان مصر حدودها مع ليبيا تصل لـ 00 2 كيلو فى منطقة الاتجاه الغربى ، وبالتالي فمصر لها حق شرعي ومصلحة أساسية لتأمين مجالها الحيوي سواء من تركيا وغيرها ، مؤكدا ان تركيا تقف وحيدة ماعدا قطر تساندها لأطماع هما الخاصة داخل ليبيا ، منوها إلى ان العام كله يتخذ اتجاه رفض تجاه التدخل الأجنبى فى ليبيا .
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