AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة التجاريين عن الاتحاد البديل: سنتخذ الإجراءات اللازمة حيال الكيان الوهمي

الخميس 02/يناير/2020 - 02:32 م
نقابة التجاريين
نقابة التجاريين
Advertisements
شيماء مجدى
أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ، مؤخرا عن إنشاء اتحاد التجاريين بدلا من نقاية التجاريين ، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنفي هذا الخبر .

كما أكدت نقابة التجاريين ، أنه لا صحة لتداول تلك الأخبار وان نقابة التجاريين هي الجهة الرسمية المنوط بها تحصيل اشتراكات التجاريين ، وتحديث البيانات الخاصة بالتجاريين .

وأشارت إلي أن النقابة ستتخذ كافة الأجراءات اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي ، وتهيب نقابة التجاريين بعدم الإنسياق وراء الكيانات الوهمية لأن هدفها النصب والتحايل من أجل جمع الأموال .

وفي سياق متصل ، فإن نقابة التجاريين بدأت تحصيل الإشتراكات بداية من نوفمبر الماضي وكذلك تحصيل غرامات التأخير وفقا لقانون النقابة ، كذلك شطب الأعضاء الذين عليهم اشتراكات أكثر من خمس سنوات بداية من ديسمبر الجاري .

كما أن النقابة ستعقد الانتخابات خلال فبراير 2020 ، كما سيتم إصدار اللائحة الداخلية للنقابة والتي بموجبها عقد الانتخابات علي مستوي الفرعيات والعامة والشعب ، وعرض كافة التعديلات علي وزير المالية باعتباره المسئول عن نقابة التجاريين .
نقابة التجاريين عن الاتحاد البديل: سنتخذ الإجراءات اللازمة حيال الكيان الوهمي
نقابة التجاريين عن الاتحاد البديل: سنتخذ الإجراءات اللازمة حيال الكيان الوهمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشاركون فى دورة الصحفيين يؤكدون رفضهم للكيانات الوهمية

الحكومة تكشف حقيقة إطلاق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوظيف الشباب

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالجيزة

الحكومة تنفي إنشاء اتحاد تجاريين بديلًا عن نقابة التجاريين

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية..ولا تراجع عن إعادة أهالي ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها.. ولا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام.. فيديو وانفوجراف

ترشيحاتنا

مصطفى بكري ينعي نجوى قاسم بكلمات مؤثرة

البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه | أمين الفتوى يجيب

أحمد رؤوف يشكر محمد فضل وإدارة بتروجت بعد فسخ عقده بالتراضي

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها

طبيعة خلابة.. المخرج الفرنسي ميشيل كوست يشيد بجمال شرم الشيخ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة