نقابة التجاريين عن الاتحاد البديل: سنتخذ الإجراءات اللازمة حيال الكيان الوهمي

أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ، مؤخرا عن إنشاء اتحاد التجاريين بدلا من نقاية التجاريين ، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنفي هذا الخبر .



كما أكدت نقابة التجاريين ، أنه لا صحة لتداول تلك الأخبار وان نقابة التجاريين هي الجهة الرسمية المنوط بها تحصيل اشتراكات التجاريين ، وتحديث البيانات الخاصة بالتجاريين .



وأشارت إلي أن النقابة ستتخذ كافة الأجراءات اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي ، وتهيب نقابة التجاريين بعدم الإنسياق وراء الكيانات الوهمية لأن هدفها النصب والتحايل من أجل جمع الأموال .



وفي سياق متصل ، فإن نقابة التجاريين بدأت تحصيل الإشتراكات بداية من نوفمبر الماضي وكذلك تحصيل غرامات التأخير وفقا لقانون النقابة ، كذلك شطب الأعضاء الذين عليهم اشتراكات أكثر من خمس سنوات بداية من ديسمبر الجاري .



كما أن النقابة ستعقد الانتخابات خلال فبراير 2020 ، كما سيتم إصدار اللائحة الداخلية للنقابة والتي بموجبها عقد الانتخابات علي مستوي الفرعيات والعامة والشعب ، وعرض كافة التعديلات علي وزير المالية باعتباره المسئول عن نقابة التجاريين .