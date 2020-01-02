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مرأة

بعد وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. أسباب صادمة للإصابة بالسكتات القلبية

الخميس 02/يناير/2020 - 02:54 م
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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لمياء الياسين
بعد وفاة الإعلامية نجوى قاسم إثر تعرّضها لنوبة قلبية مفاجأة إليك كل ما لا تعرفينه عن الأزمات القلبية المفاجأة وسبب الإصابة بها. 

وفقًا لموقع هيلث تعد السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب، بالإصابة بنوبة قلبية ثم قد يصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة والتى يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

أبرز أعراض السكتة القلبية

تعد أبرز أعراض السكتة القلبية هى توقف النبض و التنفس وفى كثير من الأحيان فقدان الوعي وضيق التنفس والخفقان ولكن فى كثير من الأحيان يتوقف القلب دون سابق إنذار.

أسباب الإصابة بالسكتات القلبية

وتعد من أبرز أسباب الإصابة بالسكتات القلبية هى توقف القلب المفاجئ ووجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الشريان التاجي والتدخين و ارتفاع ضغط الدم و زيادة مستويات الكوليستيرول في الدم والسمنة.
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