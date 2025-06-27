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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ حياة طفلة سقطت من علو ورضيع مصاب بالتهاب سحائي بمستشفى القناطر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
إبراهيم الهواري

نجح الفريق الجراحي بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في إنقاذ حياة 3 حالات خلال الأسبوع الجاري، بينهم طفلة تعرضت للسقوط من الطابق الأول، مما أدى إلى إصابتها بنزيف خارج الأم الجافية مع كسر منخسف في عظام الجمجمة، وأيضا طفل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر أُحيل إلى المستشفى مصابًا بالتهاب سحائي حاد مصحوبًا باستسقاء في المخ وتدهور شديد بدرجة الوعي.


وقال الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى، أنه في إنجاز طبي جديد يعكس مستوى الكفاءة والخبرة داخل مستشفى القناطر الخيرية، نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة 3 حالات حرجة خلال أسبوع واحد، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة وسرعة التدخل الطبي.
أوضح، أن الحالة الأولى هي طفلة تعرضت للسقوط من الطابق الأول، مما أدى إلى إصابتها بنزيف خارج الأم الجافية مع كسر منخسف في عظام الجمجمة، وتم التدخل الجراحي السريع لرفع الكسر وتفريغ النزيف، واستقرت حالتها حتى خرجت من المستشفى بعد أسبوع بحالة صحية جيدة.
أما الحالة الثانية فهي لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، وصلت إلى قسم الاستقبال وهي تعاني من تدهور في الوعي وخذل في الجانب الأيمن للجسم، وأظهرت الأشعة وجود نزيف مزمن تحت الأم الجافية، وتم إجراء عملية تفريغ ناجحة أدت إلى تحسن كبير في درجة الوعي والحركة.
وكذلك الحالة الثالثة وهي طفل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، أُحيل إلى المستشفى مصابًا بالتهاب سحائي حاد مصحوبًا باستسقاء في المخ وتدهور شديد بدرجة الوعي، وقام الفريق بتركيب درنقة مخية خارجية لتقليل الضغط وبدأ العلاج بالمضادات الحيوية داخل السائل المخي، ولا تزال الحالة تحت المتابعة الدقيقة داخل وحدة الرعاية.
    واشارت المستشفى، إلى أن جميع التدخلات الجراحية تمت بأيدي نخبة من أخصائيي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور دسوقي طلعت، والدكتور أحمد السيد أشعل، والدكتور إسلام مصطفى، والدكتور مانويل فخري، بالتعاون مع فريق التخدير بقيادة الدكتور هشام سعيد، رئيس القسم.
من جانبه، تقدم الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور سيد النحاس مدير المستشفى، ولأطباء القسم وفريق العمل كاملاً، مشيدًا باحترافيتهم ودقتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، مما يعكس الالتزام بتقديم رعاية صحية متميزة على مدار الساعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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