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رؤساء الجامعات يتابعون سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. الخشت للطلاب: ثقوا بأنفسكم والتفوق يتحقق من خلال القدرة إعمال العقل.. وجابر: اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإخطار لأي ملاحظات

الخميس 02/يناير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
*الخشت: 
اتخذنا حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات
*هشام جابر يتفقد اللجان والتأكد من جاهزيتها لتفادي أي أخطار محتملة أثناء سقوط الأمطار

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجولة مفاجئة بمجمع الامتحانات 2 تفقد خلالها سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي انطلقت منذ أيام بكليات الجامعة ويؤديها حوالي 260 ألف طالب وطالبة بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا وتستمر حتى 24 يناير الجاري، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

واطمأن الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم، مؤكدًا أن التفوق يتحقق من خلال القدرة على الاستنتاج والفهم وإعمال العقل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات وتوفير الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم وتوفير سيارات الإسعاف.

كما قام بمراجعة ملف إجراءات المصاعد والصيانة بشكل مفاجئ، وتابع في جزء من الجولة غرفة العمليات وشاشات متابعة اللجان.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التي يتم التحقيق بشأنها في وقتها، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسي، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية القصيرة.

وفي الاطار ذاته، تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمجمع العلوم الإنسانية (المجمع النظري)، للوقوف على سلامة اللجان، والتأكد من جاهزيتها، وتفادي أي أخطار محتملة أثناء سقوط الأمطار.

وشدد "جابر" رئيس جامعة الاسكندرية ، على مسئولي السلامة والصحة المهنية بأداء دورهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والأخطار الفوري لأي ملاحظات تطرأ أثناء الإمتحانات.

وأكد "جابر" رئيس جامعة الاسكندرية ، على الملاحظين بدقة أعمال الملاحظة ولتوفير الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مع ضمان عدم إتاحة أي فرصة للغش خاصة مع انتشار الوسائل الإلكترونية الحديثة التي قد يستغلها البعض.

كما اطلع جابررشيس جامعة الاسكندرية ، على سير العمل بالكنترولات وتأكد من أنها تنجز أعمالها أولًا بأول وتنتهى من تسليم أوراق الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس لبدء التصحيح، حتى يتمكنوا من الانتهاء من أعمال التصحيح لإعلان النتائج للطلاب عقب التصحيح وانتهاء الكنترولات من أعمال الرصد واعتماد النتائج.
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