كفارة من يقول لزوجته «أنتِ عليا كظهر أمي وأختي»

أوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن حكم من يقول "أنتِ عليا كظهر أمي وأختي".





وأشار الى أن هذا هو صريح الظهار أي تحريم معاشرة امرأته مع بقائها في ذمته، وإذا قال ذلك وهو واعٍ قاصدٍ لما يقول، تحسب عليه، وعليه كفارة الظهار.





حكم يمين الظهار

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقًا وإنما حرام شرعًا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.





وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.





وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة ، وهي صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.





كفارة يمين الظهار

وتابع: يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شراعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين الا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.





وأوضح جمعة في فتوى له على صفحته الرسمية أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم : "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" الى نهاية الآية.





وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.





هل يمين الظهار يحسب طلقة

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن يمين الظهار الذي يقوله بعض الأزواج لزوجاتهم بحمل شيئين الأول: إذا كانت نية الزوج الانفصال عن الزوجة بالفعل وتصبح مثل أمه محرمة عليه فهو يقع به طلاق.





وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية " قائلا: ان النية الثانية هو ان يكون الزوج في نيته أن تبقى الزوجة في عصمته ولكنه يريد هجرها في المنزل وهذا لا يقع به طلاق وكفارته الاستغفار والتوبة فقط.





هل قول زي أمي وأختي يقع بها طلاق الظهار ؟

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن كلمة "زي" لا توقع بها طلاق الظهار وهو المذهب المختار في دار الإفتاء.





وأضاف عاشور خلال رده على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" حيث تقول سيدة : "زوجي قال لي والله انت علي زي أمي وأختي، فهل يقع به طلاق"؟ . قائلا: ليس طلاقا، ولكن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، ذلك بسبب الحلف بالله فقط.





وتابع عاشور: طلاق الظهار صيغته "أنت علي كظهر أمي وأختي".



