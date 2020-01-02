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اقتصاد

التموين: انتهاء فحص تظلمات البطاقات التموينية | تفاصيل

الخميس 02/يناير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار نظم المعلومات أن لجنة العدالة لاجتماعية انتهت من فحص التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية وفقا لمحدادات الدعم التى أقرتها اللجنة.

وأضاف أن المواطنين الذين تمت إعادتهم إلى منظومة التموين بعد ثبوت استحقاقهم للدعم سوف يقومون بصرف المقررات التموينية فى شهر يناير.

بينما المواطنين الذين لم تقبل تظلماتهم سيتم وقف صرف المقررات التموينية لهم بداية من يناير على ان يتم استمرار صرف الخبز المدعم لهم.
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