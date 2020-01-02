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رياضة

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام المصري في الدوري

الخميس 02/يناير/2020 - 04:42 م
سموحة
سموحة
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عبدالله هشام
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة تشكيلته لخوض مباراة اليوم أمام المصرى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

جاء التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

الدفاع : محمد الترهونى - رجب نبيل - محمد كوفى - أحمد أبو الفتوح

الوسط : أحمد حمص - ناصر ماهر - يوسف ديوب - خالد عبد الفتاح

الهجوم : حسام حسن - رونالد وانجا

يتواجد على دكة البدلاء كل من: حسين تيمور ، إسلام الفار ، أحمد مكى ، محمد نادى ، محمود حليمو ، أحمد جمال ، شريف رضا .
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