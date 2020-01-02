عاشور: المحاماة مرت بمرحلة خطيرة ومن يُثبت تزوير أوراق قيده يحال للنيابة العامة

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، وخاضت النقابة معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين، ومقاومة خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.



ووصف "عاشور"، خلال افتتاحه لمعهد محاماة المحلة، الذي أعقبه لقاء مفتوح مع المحامين، اليوم الخميس، بنادي محامي المحلة، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، ما أنجز بالميلاد الجديد للمحاماة، حيث شهدت تلك المرحلة دفاع شرعي عن النفس، وأسفرت عن ضبط جداول النقابة، مما أسفر عن رفع المعاش وسقف العلاج، وهو ما يمثل إعجازا لدى الخبراء الإكتواريين.



وصرح نقيب المحامين، بأن معركة تطهير جداول النقابة مازالت مستمرة، محذرًا: "نراجع كل الأوراق التي قدمت للوصول لمن تسرب عن طريق الغش والتزوير، ومن يثبت تزويره يحال للنيابة العامة".

