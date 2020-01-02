بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية



أقرأ المزيد: البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي

وأضاف سعد الجمال في بيان، الأربعاء، أن الخطورة الحقيقية تأتي من الأطماع التركية السافرة التي تحالفت مع السراج في اتفاقات غير شرعية لتسمح بدفع قوات عسكرية وأسلحة تركية إلى أتون النزاع ولحماية الفصائل الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أنه غير خافٍ على أحد المحاولات التركية المستمرة عبر السنوات الماضية الي تزويد المتطرفين بالسلاح والعتاد والطائرات المسيرة أملًا فى أن تجد موطأ قدم داخل الأراضي الليبية وطمعًا في الثروات الوطنية للشعب الليبي.

طالبت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.وقالت "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من الضروري أن يكون هناك جلسة طارئة غدًا لمشاورة الحكومة بشأن التحركات والتغيرات التي تمت خلال الاونة الاخيرة في الأمر الليبي والوقوف بحلول جذرية لهذه الأزمة.وأكدت النائبة أن البرلمان يقف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية في تفويضها لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، لافتة إلى أنه واجب دستوري قبل أن يكون تشريعيا.كما دعا النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري .وأوضح "بكري" أن الغرض من الجلسة الطارئة، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم في شأن حماية الأمن القومي المصري، إزاء ما يحدث من تدخلات تركية على الأراضي الليبية.وأكد "بكري"، أن إرسال قوات تركية للأراضي الليبية الهدف منه دعم الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وحذر من مخاطر التدخل في الشأن الليبي من عناصر خارجية، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.‎وقال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي، إن الأزمة الليبية اقتربت من عامها التاسع منذ سقوط حكم الرئيس الراحل القذافي توالت فيها الأحداث والمُعطيات على الواقع الليبي ما بين مساعٍ سياسية ونزاعات عسكرية مسلحة وتنظيمات إرهابية ونزاع على السلطة شرقًا وغربًا، مضيفًا أن هذه الأيام تدخل الأزمة مُنعطفًا جديدًا وخطيرا تتجه فيه إلى تغليب المشهد العسكرى على الأرض مع تضاؤل فرص الحلول السياسية وذلك في إطار الحملة العسكرية للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر لتطهير العاصمة طرابلس من معاقل التنظيمات الإرهابية والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق.