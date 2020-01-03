دون تعب.. أسرع طريقة للتخلص من الكرش

تراكم الدهون في منطقتي البطن والأرداف من أكثر الأشياء التي تزعج المرأة يمكنك بوصفة سحرية تخسيس الوزن وحرق دهون البطن والأرداف بوصفة يقدمها موقع برايت سايد.



مشروب الثوم والعسل



المكونات:

4 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كوب ماء مغلي.



طريقة التحضير والاستخدام



يفرم فصوص الثوم ويوضع في الماء الساخن ويترك 10 دقائق ويصفى الثوم من الماء ويضاف إلى الماء العسل والليمون ويشرب يوميًا قبل الإفطار بحوالي 15 دقيقة لا أقل ويكرر تناول المشروب مرة واحدة يوميًا لمدة شهر، وسوف تلاحظين إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق.