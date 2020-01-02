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رياضة

محمود علاء يهدر ركلة جزاء لـ الزمالك أمام أسوان

الخميس 02/يناير/2020 - 08:57 م
محمود علاء الزمالك
محمود علاء الزمالك
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يسرى غازى
أهدر محمود علاء ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك أمام أسوان بالدقيقة 61 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط زملكاوي من أجل تعزيز النتيجة واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة حرة ضد طارق حامد فى الدقيقة 46 إثر عرقلته أحمد عامر لاعب أسوان وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه نجم الفارس الأبيض.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد فرجاني ساسي للاعتراض على القرارات التحكيمية فى الدقيقة 49 كما أشهر إنذارا ضد سامي الشيشينى فى الجهاز المعاون للفارس الأبيض وقام ايضا بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الزمالك عقب تعرض يوسف أوباما إلى العرقلة داخل منطقة الجزاء وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أسوان محمود نعيم فى الدقيقة 60 أهدرها محمود علاء بالدقيقة 61.
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