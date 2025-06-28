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المعلق الرياضي أحمد الطيب يلوم جمهور الزمالك لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المعلق الرياضي أحمد الطيب يلوم جمهور الزمالك لهذا السبب

أحمد الطيب
أحمد الطيب
سارة عبد الله

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة إلى جمهور نادي الزمالك، في منشور شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد الطيب: "عادى أن الجمهور المنافس لك لا يتمنى نجاحك بل ويجتهد فى التقليل من حظوظك فى التفوق ومن لاعبيك!! ده عادى جداً وفى العالم كله لكن أنت كجمهور لنادى الزمالك تقلل وتسئ وتسب وتلعن فى أحد لاعبيك لمجرد أن كتب عنه فى صفحات مأجورة !! إنه لديه عقد احتراف وهو يرغب فى الرحيل وأنت سعادتك تقوله فى 60 داهية والنادى ما بيقفش على حد".

وتابع: “لا يا سيدى لا و الف لا!! امسك نفسك واهدى شوية !! و ما تبلعش الطُعم !! دعمك وحرصك وخوفك على لاعب ناديك وحرصك على بقاؤه هو الأهم وهو ده اللى يخليه يتمسك بيك كنادى وبيك كجمهور ولا ينجرف للكمين اللى معمول له ولك اهم احساس عند اللاعب هو حب وتشجيع وتمسّك جماهيره وناديه بيه بعد كده كل شئ بيكون سهل !! مش كده ولا ايه ؟؟ إحذروا ده كمين”.

من جانب اخر، بدأ نادي الزمالك خطوات فعلية لإعادة ترتيب ملف اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، ضمن خطة شاملة لدعم الصفوف بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

ويبحث الزمالك حالياً عن مهاجم أفريقي سوبر لتعزيز خط الهجوم، بالتزامن مع دراسة تسويق التونسي سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح بقاؤه غير مؤكد داخل الفريق فى الموسم المقبل.

كما تدرس إدارة الكرة إعارة الجناح التونسي الشاب أحمد الجفالي من أجل منحه فرصة المشاركة المستمرة واكتساب خبرات قوية بعيداً عن الضغوط، تمهيداً للاستفادة منه مستقبلاً، وفي المقابل، أنهى الزمالك رسمياً علاقته بالظهير التونسي حمزة المثلوثي، الذي رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

أحمد الطيب نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك

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